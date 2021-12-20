67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

31% украинцев считают, что 2022 год будет лучше предыдущего, а еще треть думают, что ничего не изменится.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"31% украинцев считают, что грядущий 2022 будет лучше, чем предыдущий. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже, чем 2021", - показало исследование.

При этом в прошлом году ожидания были более оптимистичны: тогда 52% ждали, что 2021 год будет лучше 2020-го.

В целом, молодые опрошенные (до 40 лет) ожидают, что грядущий год скорее будет лучше, а люди постарше думают, что ничего не изменится или будет хуже.

"В целом, 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% - в правильном. 9% - не определились", - констатировали социологи.

Важнейшими проблемами в стране, считают украинцы, является коррупция (55%) и война на Донбассе (51%). Кроме того, экономический кризис (32%), некомпетентность власти (31%), эпидемия коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественная медицина (24%).

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Как проводился опрос

Аудитория опроса, который проводился 14-16 декабря, - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тыс. респондентов. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, треть украинцев готовы оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения России в их города или деревни.

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Автор: Таня Поляковская