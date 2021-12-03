Среди них - низкая заработная плата и отсутствие собственного жилья.

По данным Национальной академии наук Украины, большинство украинцев не могут позволить себе иметь двух и более детей именно по экономическим причинам.

Об этом сообщил заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

Читайте такжеЗимние каникулы 2021-2022: сколько будут отдыхать украинские ученики"Нет отдельной демографической политики, направленной на улучшение демографической ситуации, – есть социально-экономическая политика, которая может способствовать улучшению демографической ситуации. Большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей именно по экономическим причинам", - рассказал Гладун.

Среди таких причин: низкая заработная плата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. Так, украинцы жалуются, что в некоторых городах не хватает детсадов и гибкой системы их работы.

"Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а уже потом создают семью и рожают детей. Достигнув определенного уровня на работе, женщина начинает задумываться о том, скольких детей рожать. Потому что рискует потерять и определенное количество лет, и зарплату, и полученный статус", - отметил Гладун.

Кроме того, по данным НАН, в Украине наблюдается половой дисбаланс в пользу женщин в возрастных группах старше 35-ти лет.

Читайте также3-летняя девочка засунула руку в стиральную машинку во время отжима: медикам пришлось спасать плечо"Несмотря на то, что во всех странах мальчиков рождается больше, чем девочек, постепенно соотношение меняется из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста. Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где выше риски травмироваться и умереть. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП", - сообщили в НАН.

Также ученый отметил, что, по статистике, мужчины совершают значительно больше самоубийств, чем женщины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

За словами главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, согласно прогнозам ожидается, что каждый ребенок получит минимум $10-12 тысяч.

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Автор: Екатерина Малюга