Фигуранты подозреваются в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине в интересах соседнего государства.

Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

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Как сообщается на сайте СБУ, изучается возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины.

Следствие также исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими публичными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в том числе и в совершении действий с признаками государственной измены.

«Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье. Также изъята компьютерная техника средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов», - говорится в сообщении.

Ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.

Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Концепция так называемой "Великой Венгрии" популярна в националистических кругах этой страны. Этим термином описывают территории, которое Венгерское Королевство утратило после Первой мировой войны - это прилегающие к нынешним венгерским границам территории современных Румынии, Украины, Словакии, Австрии, Словении, Хорватии, Сербии.

Вмешательство Венгрии в местные выборы в Украине: что известно

По данным наблюдателей Гражданской сети ОПОРА, венгерские чиновники во время посещения Закарпатья в период кампании по местным выборам проводили агитацию за партию КМКС (Партия венгров Украины).

26 октября в МИД вручили ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с агитацией венгерских официальных лиц в день местных выборов на Закарпатье.

27 октября стало известно, что Киев запретил въезд в Украину двум венгерским чиновникам.

24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Березской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины. В МИД заявили, что Грежа нарушил Избирательный кодекс Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров