По имеющейся информации, уголовное производство касается заключения фиктивных договоров с венгерскими благотворительными фондами.

На Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.

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Как сообщает в Telegram журналист Виталий Глагола правоохранители подозревают фигурантов дела в причастности к фиктивным договорам благотворительного фонда «Эган Эдэ».

Как отмечает журналист, уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

«Проверяется преступная схема фиктивности выполнения подрядных работ конкретными предпринимателями по заказу одного из фондов, присвоение фигурантами выделенных денег, ведения двойной бухгалтерии, а также использования выделенных Венгрией средств в ущерб государственной безопасности Украины», - указал Глагола.

Отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились на фоне информации о попытках венгерской стороны вмешиваться в украинские местные выборы.

Вмешательство Венгрии в местные выборы в Украине: что известно

По данным наблюдателей Гражданской сети ОПОРА, венгерские чиновники во время посещения Закарпатья в период кампании по местным выборам проводили агитацию за партию «КМКС «Партия венгров Украины».

26 октября в МИД вручили ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с агитацией венгерских официальных лиц в день местных выборов на Закарпатье.

27 октября стало известно, что Киев запретил въезд в Украину двум венгерским чиновникам.

24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Березской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины. В МИД заявили, что Грежа нарушил Избирательный кодекс Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров