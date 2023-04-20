Они усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии.

Россияне на временно оккупированных территориях Украины угрожают принудительно отправлять детей в лагеря "военно-патриотического воспитания" в Крыму.

Об этом в Telegram-канале написала заместитель министра обороны Анна Маляр. "На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии", - написала она.

Маляр отметила, что особое внимание в этом уделяется молодежи. В частности, начата мощная пропагандистская кампания по добровольному отправлению школьников с временно оккупированных украинских территорий в специально оборудованные лагеря во временно оккупированном Крыму.

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"В указанных лагерях предусматривается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", - написала представительница министерства.

Кроме того, добавила она, российские оккупационные администрации угрожают родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, тем, что скоро всех школьников будут принудительно отправлять в эти лагеря.

Ситуация на Херсонщине

19 апреля первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что на временно оккупированной территории Херсонской области ситуация для украинцев очень сложная: оккупанты продолжают давить, в первую очередь на детей. Они пытаются создать "Юнармию", одевая детей в военную форму и промывая им мозг.

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