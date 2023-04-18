Она отметила, что оккупанты уже запаслись гражданской одеждой.

Россияне готовятся к еще одному "жесту доброй воли". Оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и минируют побережье на левом берегу Херсонской области.

"Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей - и первого, и второго, и третьего, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно-опасными", - рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во эфире национального телемарафона.

Кроме того, она отметила, что оккупанты уже запаслись гражданской одеждой и упаковал все, что украли.

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"Это как уже говорят херсонцы на правом берегу народная примета - они точно готовятся к очередному жесту. Потому что они упаковали намародеренное имущество, отправили, запаслись гражданской одеждой – это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", - подытожила Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области - что известно

После 24 февраля 2022 года часть Херсонской области оказалась под временной оккупацией. 11 ноября в ходе операции по деоккупации ВСУ освободили Херсон, отбросив россиян на левый берег Днепра. С тех пор город находится под постоянными обстрелами. Так, утром 18 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон

7 февраля 2023 года стало известно, что оккупанты депортируют жителей оккуированной части области, потому что многие из них помогают украинской армии.

17 апреля первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил об усилении давления оккупантов на местное население.

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