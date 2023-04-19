Противник, в частности, использует против украинцев мощные авибомбы.

В Херсонской области сохраняется очень сложная ситуация с безопасностью, в результате вражеского обстрела два жителя были ранены в областном центре.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский во время брифинга в среду, 19 апреля. "Сохраняется очень сложная ситуация безопасности. Мы видим, что в последние дни интенсивность обстрелов увеличилась. У нас за предыдущие сутки 79 обстрелов зафиксировано по всей нашей территории. Враг использовал около 300 боеприпасов ", - сказал он.

Соболевский подчеркнул, что оккупанты продолжают системно использовать и мощные авиабомбы.

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"По состоянию на сейчас, так же обстрелы продолжаются. И по Херсону, в том числе. Крайний обстрел произошел 15 минут назад... У нас два человека обратились за медицинской помощью - это раненые от обстрелов. И дополнительно еще один человек обратился в медицинское учреждение. Он получил ранения вчера, но обратился сегодня", - рассказал представитель облсовета.

Ситуация с критической инфраструктурой в области, по его словам, сейчас "относительно удовлетворительная".

Ситуация в Херсонской области - сегодня это стоит знать

Стоит отметить, что украинские воины осенью прошлого года прогнали захватчиков с правобережья области на левобережье и, в частности, был деоккупирован Херсон.

Россияне очень часто обстреливают регион, есть много пострадавших, разрушений и жертв. Как сообщал УНИАН, в Херсонской области за сутки, 18 апреля, из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще 10 - получили ранения.

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