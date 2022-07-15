Украинцы уходят из дома с пустыми руками, чтобы спасти свои жизни.

Жители Херсонской области бегут из-под российских обстрелов по сельской дороге через поля. Многие идут без каких-либо вещей, все оставили "в прошлом".

Соответствующие видео опубликовал Владимир Янович в Facebook.

"Жители Херсонской области, рискуя жизнь, идут пешком в сторону Кривого Рога. Херсонцы нередко оставляют свои дома пешком, на велосипедах, с пустыми руками, чтобы их не цепляли оккупанты. Идут через поля, рискуя жизнью под российскими обстрелами", - говорится в сообщении.

На кадрах видно людей, которые идут пешком много километров с пустыми руками, а тех, кто сам идти не может, везут на колясках и тележках. С собой жители Херсонской области берут лишь самое необходимое.

Янович рассказал, что спустя полчаса после съемки, россияне накрыли эту дорогу огнем, из-за чего вспыхнули неубранные поля.

Как ранее сообщал УНИАН, председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что на Херсонщине вместо подготовки к запланированному "референдуму" оккупанты и коллаборанты переодеваются и убегают. Такую реакцию у захватчиков вызвала ювелирная точность украинских артиллеристов по складам оккупантов.

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