У детей нет возможности позвонить родителям.

Россияне не пускают домой детей из Херсонской области, которых вывезли на так называемый "отдых" и в лагеря на территорию РФ.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Россияне продолжают нарушать международное право: детей, которых вывезли с оккупированных территорий на так называемый "отдых" и в лагеря, не отпускают обратно. Мало того, им не разрешают позвонить родителям, передавать сообщения родным те просят других детей. Тех, у кого родители коллаборанты – и отношение к ним, соответственно, другое. Случилось так, как все и боялись", – подчеркнул Хлань.

Видео дня

По словам депутата, именно поэтому людей предостерегали ни в коем случае никуда не отправлять детей вместе с оккупантами.

В то же время оккупанты продолжают вывозить оборудование из больниц и переоборудуют их под военные госпитали. Кроме того, продолжают поступать сообщения о том, что в квартиры на Левом берегу Херсонщины заселяются российские военные.

"Если люди уехали – не так опасно, а если остались? Их могут выгнать на улицу. Подобное фиксируют в Геническе, Каховском районе, Олешках, которые неграмотные россияне почему-то все время называют "Алешками", – добавил Хлань.

Ситуация на Херсонщине: что известно

Украинские военные продолжают освобождать территорию Херсонской области от российских захватчиков. На Херсонщине уже деоккупировали более 90 населенных пунктов.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что Херсон может быть освобожден в ближайшие две-три недели. Деокупация города станет ключевым поворотным моментом в развязанной Россией войне против Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока российские оккупанты не собираются покидать Херсон, хоть и устроили информационную операцию о якобы "бегстве" из города. Это сделано для того, чтобы Украина перебросила туда войска с других направлений.

Вас также могут заинтересовать новости: