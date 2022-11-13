Николаев остался без централизованного водоснабжения в начале апреля после повреждения оккупантами объектов водопровода.

После разминирования на деоккупированной территории начнутся ремонтные работы, чтобы восстановить водоснабжение Николаева.

Как в видеообращениимэр Николаева Александр Сєнкевич сообщил, что он вернулся с деоккупированной части Херсонской области, где осматривал места повреждений трубы водопровода Днепр-Николаев.

"Таких мест несколько. Сейчас там работают саперы. Они занимаются разминированием всех прилегающих территорий. Только во время моего визита возле меня нашли неподалеку три мины", - отметил Сенкевич.

Он сообщил, что идет процесс разминирования, и после этого специалисты водоканала будут ремонтировать эту трубу.

Сенкевич рассказал также об осмотре станции водозабора, где есть проблемы с электроснабжением. При этом он отметил, что "не все так плохо, как могло быть".

Мэр подчеркнул, что все причастные службы работают над тем, чтобы в Николаеве появилась вода.

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Как сообщал УНИАН, Николаев остался без централизованного водоснабжения в начале апреля после повреждения оккупантами объектов водопровода Днепр-Николаев. В течение месяца в Николаеве вообще не было водоснабжения.

Затем воду начали подавать с реки Южный Буг, но такую воду можно использовать только для технических нужд.

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