Россия превратила райский остров в инструмент агрессии против Украины, – WSJ

Россияне используют популярный тропический курорт для обхода западных санкций.

Островное государство Мальдивы, известное прежде всего как популярное туристическое направление, превратилось в один из каналов поставки в Россию товаров, запрещенных западными санкциями. Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal, авторы которого проанализировали транспортные документы, грузовые манифесты и переписку логистических компаний.

По данным издания, через аэропорт Мале, столицы страны, в Россию поступают товары на сотни миллионов долларов. Среди них – авиационные детали, электронные компоненты и продукция двойного назначения, которую можно использовать как в гражданской промышленности, так и в военной сфере. В частности, в публикации упоминаются микрочипы, оптические приборы, а также высокопрочные авиационные крепления.

Схема, как рассказывают авторы расследования, работает благодаря транзитному статусу грузов. Каждое утро в Мале прибывает самолет российского "Аэрофлота". Местные посредники и связанные с Россией логистические компании помогают оформлять грузы, после чего их перегружают на самолет до Москвы. При этом товары формально не попадают на внутренний рынок Мальдив.

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Документы показывают, что после прибытия в Мале для грузов могут оформляться новые авиационные накладные. В них уже не указывается первоначальный продавец товара, а в качестве получателя указывается российская компания.

"Груз никогда не классифицируется как импорт и проходит лишь минимальные таможенные проверки перед перемещением между самолетами", – пишет издание, ссылаясь на документы и собеседников.

Одним из примеров стала поставка в мае 2024 года. Немецкая компания Kraemer Mining продала оборудование примерно на 9 тысяч евро покупателю в Кыргызстане. Груз сначала прибыл из Германии в Мале, где его оформлением занималась местная компания Freight Care. Через несколько дней оборудование отправили в Москву самолетом "Аэрофлота". Новая накладная уже не содержала упоминания о немецком производителе, а в качестве получателя была указана российская компания из Красноярска.

Масштабы торговли, по данным журналистов, значительно превышают официально зафиксированный экспорт Мальдив в Россию. Мальдивская таможенная статистика показывает за 2022–2025 годы лишь около 2300 долларов экспорта тунца и 25 долларов печатной продукции. В то же время российские торговые данные свидетельствуют, что импорт с Мальдив в 2022 году превысил 630 млн долларов против менее чем 7 млн долларов годом ранее.

Авторы отмечают, что реальный объем может быть еще больше, поскольку Россия начала ограничивать доступ к торговой статистике в 2024 году, а в начале 2025-го полностью его заблокировала.

По мнению эксперта Киевской школы экономики Павла Шкуренко, история с Мальдивами демонстрирует, насколько широка сеть обхода санкций. "Это показывает, что существуют эффективные каналы, которые находятся далеко за пределами привычных подозреваемых", – сказал он.

В то же время у Мальдив есть экономические стимулы не обострять отношения с Россией. Россияне являются второй по численности группой иностранных туристов после граждан Китая, а местный аэропорт получает доходы от обработки грузов, коммерческих сборов и продажи топлива.

По словам представителя Freight Care, компания действительно работает с транзитными грузами из Мале в Россию, но не знала о поставках товаров, которые могут использоваться для производства оружия. "Мы не поддерживаем ни одну войну", – заявил руководитель компании.

Между тем западные чиновники усиливают давление на Мальдивы, требуя перекрыть этот маршрут. По словам собеседника WSJ, местные власти знают о проблеме и пытаются её решить. Однако ограниченные ресурсы таможни и отсутствие физических проверок транзитных грузов оставляют возможности для дальнейшего обхода санкций.

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