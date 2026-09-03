Федоров покидает пост главы Запорожской ОВА и переезжает в Киев, – СМИ

Ожидается, что он возглавит Агентство восстановления.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров покидает свой пост и переезжает в столицу. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Агентство восстановления. В то же время сам чиновник отметил, что пока останется заместителем председателя совета обороны региона.

Официальное решение о назначении нового руководителя или временного исполняющего обязанности ОВА должно быть принято Кабинетом министров Украины с последующим подписанием соответствующего указа президентом.

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Кто вместо Ивана Федорова займет пост главы ОВА, пока официально не сообщалось. В то же время источники в регионе отмечают, что среди вероятных кандидатов рассматривают нынешнего заместителя ОВА Михаила Семикина. Он долгое время работает в команде Федорова еще со времен работы в Мелитополе, а с мая 2024 года занимает должность заместителя председателя Запорожской ОВА.

Мэр Мелитополя и российский плен: что еще известно о Федорове

Президент Владимир Зеленский в начале февраля 2024 года уволил Юрия Малашко от должности главы Запорожской областной государственной администрации, назначив на эту должность Ивана Федорова. До этого он был мэром ныне временно оккупированного Мелитополя.

В начале полномасштабного вторжения Федорова похитили российские оккупанты. Позже в результате спецоперации его освободили из плена. Мэра Мелитополя обменяли на девять российских солдат-срочников.

Стоит отметить, что с сентября 2024 года Агентство восстановления возглавляет Сергей Сухомлин, который до этого назначения был мэром Житомира.

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