Абитуриенты начали обходить популярную специальность из-за угрозы от ИИ, - СМИ

Стремительное развитие нейросетей уже сейчас меняет тенденции в сфере высшего образования.

Развитие технологий искусственного интеллекта уже влияет не только на рынок труда, но и на выбор будущей профессии нынешними абитуриентами. Как пишет румынское издание Ziare.com, румынские абитуриенты всё чаще обходят стороной факультеты информатики и выбирают другие специальности из-за опасений, что автоматизация в будущем сократит количество рабочих мест в сфере программирования.

Эта тенденция стала заметной во время вступительной кампании этого года. В ряде университетов Румынии после основного этапа набора остались свободные места на специальностях, связанных с информатикой. В частности, в Техническом университете имени Георге Асаки в Яссах впервые за последние 15 лет остались десятки бюджетных мест на факультете автоматики и компьютеров.

По словам одного из студентов, причиной смены приоритетов стали именно опасения относительно влияния ИИ на профессию программиста.

Видео дня

"Из-за всего того, чего достиг искусственный интеллект, они передумали. Многие переориентировались на более практические направления, например, на электрику или строительство. Они боятся, что не найдут работу, например, в программировании", – рассказал молодой человек.

И поскольку молодежь начала обходить стороной компьютерные науки, растет интерес к ряду инженерных специальностей. Среди направлений, привлекающих больше абитуриентов, оказались строительство, механика и химия. Также молодежь обращает внимание на энергетику и робототехнику, считая эти сферы менее уязвимыми для автоматизации.

"Технические и инженерные факультеты – это будущее. ИИ все еще не находится на столь высоком уровне, чтобы отнять у нас рабочие места", – заявил другой студент.

Аналогичную оценку даёт ректор Политехнического университета Тимишоары Флорин Дреган. По его словам, абитуриенты всё чаще выбирают робототехнику и традиционные инженерные направления – в частности, строительство и энергетику.

"Это сферы, в которых на данный момент искусственный интеллект лишь помогает тебе, а не обязательно может тебя заменить", – отметил он.

Издание подчеркивает, что эта тенденция не ограничивается одним университетом. В Западном университете Тимишоары около трети из более чем 350 мест, оставшихся для осеннего набора, приходится именно на информатику. Это свидетельствует о заметном изменении отношения молодежи к специальностям, которые еще недавно считались одними из самых перспективных.

Искусственный интеллект: последние новости

Как писал УНИАН, Билл Гейтс в новом эссе предупредил, что человечество не готово к масштабным изменениям, которые принесет искусственный интеллект, и назвал три главные угрозы: исчезновение рабочих мест, проблемы с кибербезопасностью и влияние ИИ-компаньонов на детей.

Он предлагает создать государственные структуры для регулирования этой технологии, зарезервировать для людей отдельные профессии и ввести налоги на роботов и ИИ-токены.

Вас также могут заинтересовать новости: