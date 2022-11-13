10 ноября подразделения Сил обороны Украины освободили Снегиревку, которая находилась под российской оккупацией с 19 марта.

В освобожденном от оккупантов городе Снигиревка Николаевской области появилась мобильная связь.

Об этом заявил председатель Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"В Снигиревке появилась мобильная связь", - отметил он.

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Освобождение Снигиревки

Российские оккупанты захватили Снигиревку 19 марта. Этот город - железнодорожный узел.

5 октября город Снигиревка Николаевской области, по неподтвержденным сведениям, покинули российские офицеры, но другие военные там остались.

10 ноября стало известно, что украинская армия взяла под контроль город Снигиревка Николаевской области.

Ситуация на юге Украины

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей области не разглашать информацию о действиях ВСУ.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

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