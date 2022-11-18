Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задания.

На юге украинские войска ударили по позициям врага на Кинбурнской косе и левом берегу Днепра, ликвидировано более 30 оккупантов.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задачи. На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 рашистов и 2 единицы авто-бронетехники, пункт базирования разрушен", - рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Кроме того, по словам Назарова, на левобережье предварительно потери противника составляют 26 человек и 2 танка.

Видео дня

Ситуация на Кинбурнской косе: что известно

Сейчас вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией осталась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

По состоянию на утро, 15 ноября, на Кинбурнской косе в Николаевской области и в городе Олешки в Херсонской области были захватчики.

16 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по захватчикам на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы, выполнив более 50 огневых задач.