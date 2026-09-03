Реактивный 'Шахед' сложнее сбить: зенитчик рассказал о борьбе

Враг применяет новую тактику и "терроризирует" украинцев.

Реактивный"Шахед" летит высоко, поэтому его легче обнаружить по местоположению, но "достать" сложнее. Об этом в эфире"Киев 24" сказал Олег "Вирджиния", стрелок-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого.

Отвечая на вопрос о сложности обнаружения и сбивания различных средств воздушного нападения российских оккупантов, он, в частности, отметил, что реактивный "Шахед" летит высоко, поэтому определить его местонахождение легче, но "достать" сложнее. С обычными "Шахедами" ситуация противоположная.

"Что касается реактивных "Шахедов", то сейчас с ними стало сложнее. Они применяют новую тактику и доставляют нам массу проблем", – сказал "Вирджиния", но подчеркнул, что украинские войска, в частности тактическая авиация, "справляются с ними".

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Обнадеживающие новости о противодействии "Шахедам"

Как сообщалось ранее, Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, считает, что массированные российские атаки реактивными "Шахедами" по Украине продлятся ещё неделю-две, пока у нас не наладится производство оружия, способного сбивать эти "Шахеды".

По его словам, у нас есть такие средства, они уже прошли испытания и запущены в производство. В то же время требуется время, чтобы изготовить их, ведь нам необходимо выйти хотя бы на уровень 150–200 таких дронов в день.

В ночь на 3 сентября (с 18:00 2 сентября) россияне атаковали Украину 163 ударными беспилотниками типа Shahed (около половины – реактивные), S8000"Бандероль", "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 135 БПЛА типа Shahed (в том числе реактивные), "Гербера" и дроны других типов.

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