Официально представлен совершенно новый Range Rover: в чем его особенность

Автомобиль способен преодолевать подъемы с уклоном до 45 градусов и броды глубиной до 900 миллиметров.

Компания Land Rover официально представила Range Rover Electric – первую полностью электрическую версию флагманского внедорожника. Об этом британский производитель сообщил на своем сайте.

Визуально электромобиль Range Rover Electric сохраняет привычный дизайн своих бензиновых и гибридных собратьев. В то же время для улучшения аэродинамических характеристик инженеры внесли ряд точечных изменений. В частности, была переработана конструкция решетки радиатора, дизайн колесных дисков и форма нижней части кузова. Все это помогло увеличить запас хода электромобиля.

Модель получила два электродвигателя общей мощностью около 550 к.с. и полный привод. С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за 4,5 секунды. Тяговая батарея емкостью 118,5 кВт·ч обеспечивает запас хода около 535 км. На зарядной станции мощностью 350 кВт аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% за 22 минуты, а за 10 минут обеспечить пробег до 220 км.

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Для новой модели разработали специальную систему управления тягой, которая способна реагировать на пробуксовку всего за 50 миллисекунд – причем на любом типе поверхности. По данным производителя, это в 100 раз быстрее, чем аналогичные системы в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. При этом Range Rover не утратил возможностей внедорожника. Новая модель способна преодолевать подъемы с уклоном до 45 градусов и броды глубиной до 900 миллиметров.

Range Rover Electric уже доступен для заказа, его цена в Великобритании составляет от 154 070 фунтов стерлингов (примерно 207 945 долларов).

Land Rover – последние новости

Ранее журналисты GOBankingRates опросили специалистов автомобильной отрасли и попросили их определить роскошные модели, от покупки которых потребителям лучше воздержаться. Так, Алан Гельфанд, руководитель мастерской German Car Depot, особо выделил Range Rover Sport. По его словам, эта модель относится к автомобилям, ремонт которых является особенно сложным.

Автомобильный эксперт платформы JustAnswer Крис Пайл также предупредил потенциальных владельцев Range Rover о высоких затратах на устранение неисправностей. По его оценке, счет за ремонт в таких случаях может достигать тысяч долларов.

В качестве более доступной альтернативы Range Rover можно рассматривать некоторые китайские кроссоверы. В частности, GWM Haval Jolion и Chery Tiggo 7. Хотя к надежности и качеству этих моделей также могут возникать вопросы, их главное преимущество заключается в значительно более низкой стоимости по сравнению с британским внедорожником.

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