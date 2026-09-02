Россияне придумали новую систему защиты для своих дронов (видео)

Россияне экспериментируют с защитой разведывательных БПЛА от украинских FPV-перехватчиков.

Российские БПЛА начали запускать сетеметы по дронам-перехватчикам, пытаясь защититься от поражения украинскими беспилотниками. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Бойцы батальона беспилотных систем Signum 59-й отдельной штурмовой бригады показали ему БПЛА "КВО", который во время атаки украинского дрона выпускает сетки для защиты от перехвата.

Впоследствии Флеш показал новое видео - на этот раз российский разведывательный БПЛА "Суперкам" отбивается сеткой от украинского зенитного дрона.

Видео дня

Ранее"Милитарный" сообщал, что россияне экспериментируют с защитой разведывательных БПЛА от украинских FPV-перехватчиков.

В частности, на дроны устанавливали анализаторы радиосигналов, которые обнаруживают приближение FPV по его видеосигналу, после чего система включает генератор радиопомех. Также на российских ZALA 421 тогда замечали устройства РЭБ, в частности модуль "Зеркальце".

Отмечается, что параллельно российские беспилотники получали алгоритмы автоматического уклонения: при приближении перехватчика дрон меняет курс и высоту, выполняя запрограммированный маневр.

С 2025 года на сбитых "Шахедах" украинские военные начали обнаруживать камеры заднего обзора, установленные как сверху, так и снизу корпуса. Вместе с ними на концах хвоста замечали дополнительные антенны, которые могли быть связаны с передачей видеосигнала.

"Когда на российском БПЛА "Орлан" впервые обнаружили камеру заднего обзора, предполагалось, что она предназначена для обнаружения украинских дронов-перехватчиков, атакующих сзади. Вероятно, камера позволяет контролировать подлет украинского перехватчика и, в зависимости от ситуации, выполнить маневр уклонения или применить сеть для срыва атаки", - говорится в материале.

Российские дроны

Ранее "Флеш" сообщил, что Россия наращивает производство реактивных беспилотников и, вероятно, уже вышла на запланированные темпы их выпуска. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник президента Украины по технологическим вопросам

По его словам, в июле было нанесено 1,5 тысячи ударов реактивными беспилотниками, в августе насчитали 3 тысячи ударов реактивных БПЛА.

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