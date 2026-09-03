Скотч на глазах и тайная тюрьма: заместитель командира РДК рассказал, как его похитила СБУ

Каплунов утверждает, что его девять дней удерживали в изоляции от внешнего мира и допрашивали по подозрению в связях с ФСБ.

Заместитель командира Российского добровольческого корпуса по боевой работе Степан Каплунов рассказал свою версию событий, связанных с его исчезновением. Мужчина рассказал, что его похитили неизвестные, представившиеся полицейскими, а затем удерживали на двух объектах без связи с внешним миром. Об этом Каплунов рассказал в интервью "Радио НВ".

По его словам, 23 августа его схватили возле дома, где он жил. Неизвестные повалили мужчину на землю, надели наручники и посадили в черный автомобиль BMW.

"Человеку сразу предъявляют обвинения по определенным статьям. А здесь меня просто засунули в черный BMW – то есть это было похищение в чистом виде", – утверждает Каплунов.

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Никаких документов или официальных обвинений ему, по его словам, не предъявили. Затем мужчину еще несколько раз пересаживали – сначала в автобус, а затем в внедорожник.

Каплунов рассказал, что в конце концов его доставили в место, которое он называет "тайной тюрьмой". К тому моменту у него глаза были заклеены скотчем, а руки оставались в наручниках.

"Меня поместили в камеру и приковали наручниками и цепями. К тому же у меня глаза были постоянно закрыты в течение всего этого суток", – заявил он.

По словам Каплунова, сначала он не знал, кто именно его удерживает. Однако во время общения с ним люди, проводившие допросы, называли себя сотрудниками государственной безопасности. Затем он пришел к выводу, что это могли быть сотрудники СБУ.

В целом, утверждает Каплунов, его удерживали на двух объектах – около пяти дней на одном и еще примерно четыре суток на другом. Наиболее интенсивно его допрашивали в течение первых двух дней.

По словам заместителя командира РДК, его обвиняли в якобы связях с представителями ФСБ России. В частности, утверждалось, что у него были такие контакты, но он якобы передал их своему непосредственному руководителю Дмитрию Иванову.

Каплунов предполагает, что одной из целей его задержания могла быть дискредитация спецподразделения ГУР "Тимур" и его командира. При этом, по его словам, физического насилия во время содержания под стражей не было.

Через девять дней после похищения Каплунова, по его словам, снова привезли к дому, возле которого его схватили. Там силовики проводили обыск в его квартире.

О том, что в этот момент происходило вокруг, он практически ничего не знал, поскольку был без средств связи. Однако мужчина услышал через окно стрельбу, которая впоследствии стала одним из самых резонансных событий в Киеве.

"Все, скажем так, резонансные события, которые все могли видеть в Telegram-каналах и новостных пабликах, я слышал исключительно через окно. То есть я слышал, что происходит какая-то стрельба", – рассказал Каплунов.

По его словам, после завершения обыска бойцы спецподразделения "Тимур" фактически силой увезли его оттуда.

Что известно о стрельбе в Киеве

Напомним, стрельба в Киеве произошла 2 сентября в жилом массиве Березняки. Накануне начальник штаба РДК Александр Фортуна сообщил о похищении Каплунова, а адвокат заявил, что его подзащитного якобы удерживали сотрудники СБУ.

Затем стало известно о перестрелке возле дома, где жил Каплунов и куда его привезли для проведения обыска. СБУ заявила, что проводила неотложные следственные действия по делу о теракте, который, по версии спецслужбы, организовали российские спецслужбы. По данным СБУ, группа людей совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу, пыталась помешать следственным действиям и заблокировала автомобилями проезд.

В то же время представители ГУР и РДК заявили о незаконном похищении Каплунова. Президент Владимир Зеленский назвал перестрелку с участием силовиков позорной и заявил о необходимости расследования и кадровых решений. Расследованием инцидента занимаются ГБР и Офис генерального прокурора.

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