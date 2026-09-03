Россияне начали производить дополнительные комплексы РЭБ для противодействия Starlink, - Флэш

Противник будет пытаться защитить все важные объекты на оккупированной территории от наших беспилотников.

Российские оккупанты, придумавшие новую защиту для своих дронов, начали производить дополнительные комплексы РЭБ для противодействия системе Starlink. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Враг производит дополнительные комплексы РЭБ против "Старлинка". По моей информации, российские предприятия закупают комплектующие для производства еще нескольких сотен комплексов (300-400). Один комплекс охватывает площадь 15-25 кв. км", - написал он.

По его словам, противник будет пытаться защитить все важные объекты на оккупированной территории от наших беспилотников.

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"Мы также будем повторять всё это когда-нибудь в будущем против спутников РФ "Рассвет", - добавил Флеш.

Война в Украине - использование Starlink

Ранее издание Business Insider сообщало, что украинская кампания дальних ударов по России в значительной степени опирается на американские технологии, в частности спутниковую связь Starlink, программное обеспечение и разведданные. Украинские военные опасаются, что решения американских компаний или властей США в критический момент могут ограничить возможности Украины на поле боя.

По словам австрийского полковника и военного аналитика Маркуса Райснера, сочетание таких возможностей, как американская разведка, искусственный интеллект и Starlink, "делает возможным проведение и поддержание украинцами кампании средне- и дальнего удара по России".

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