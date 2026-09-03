Сотни компаний хотят получить доступ к сайту с захваченным оружием РФ, – BI

Украина передала союзникам тысячи часов видеозаписей с передовой, снятых беспилотниками.

Более 430 компаний подали заявки на доступ к новому украинскому онлайн-каталогу захваченного российского оружия и военной техники. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Украины – примерно через два месяца после объявления о запуске платформы, пишет Business Insider.

Как отмечается, онлайн-репозиторий под названием TrophyLab содержит данные "для инженеров, ученых и производителей оборонных технологий". Речь идет, в частности, об информации о российском основном боевом танке Т-90М и гиперзвуковой ракете "Кинжал".

По данным Минобороны, на данный момент заявки на доступ подали более 130 украинских оборонных компаний и еще около 300 иностранных. Украинские чиновники отмечают, что база данных формируется при участии подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях, разведывательных и силовых структур, а также научных учреждений. Компаниям, успешно прошедшим проверку, доступны более 225 чертежей, анализов компонентов и схем.

Видео дня

Когда проект был представлен в конце июня, Минобороны сообщало, что в каталоге уже было представлено 115 образцов российских беспилотников, авиационных боеприпасов, бронетехники и другого вооружения, распределенных по 79 категориям.

"Каждая ракета, беспилотник и машина, захваченные на поле боя, теперь являются источником знаний для свободного мира", – заявил тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров.

Можно получить и физический образец

Платформа TrophyLab дает возможность не только знакомиться с технической информацией. Пользователи также могут подать заявку на получение физического образца российского вооружения для "офлайн-исследования", а также запросить дополнительные сведения о конкретных видах российской техники.

Согласно информации на платформе, некоторые полученные образцы компании смогут уничтожать или разбирать в ходе испытаний и инспекций.

В то же время доступ к TrophyLab пока существенно ограничен. Украина одобряет заявки только от отечественных производителей, отдельных научных учреждений и воинских подразделений, а также компаний из стран-партнеров, которые уже поставляют вооружение украинским военным или прошли проверку Министерства обороны.

Украина превращает опыт войны в технологии

Запуск TrophyLab является частью масштабной стратегии Украины по сбору и использованию данных, полученных непосредственно на поле боя. Киев стремится превратить этот опыт в основу для развития новых оборонных технологий как в Украине, так и в западных странах.

Украина уже стала одним из центров развития оборонных стартапов. В то же время крупные производители военной техники стремятся испытывать здесь свои беспилотники, роботизированные системы и средства радиоэлектронной борьбы в условиях реальных боевых действий.

Такие возможности Киев предлагает дружественным государствам в рамках программы "Test in Ukraine" ("Испытывай в Украине").

Кроме того, Украина передала союзным странам, в частности Великобритании и Германии, тысячи часов видеозаписей с передовой, сделанных беспилотниками. Эти материалы используются, в частности, для обучения систем искусственного интеллекта, которые разрабатывают компании в этих странах.

Тайны российского оружия

Как писало УНИАН, на днях Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало подробную информацию о российской баллистической ракете 3М22 "Циркон". В частности, в рамках проекта War&Sanctions представлена интерактивная 3D-модель ракеты, рассказано о ее ключевых компонентах и названы предприятия, участвующие в производстве.

По данным разведки, "Циркон" изначально разрабатывался как морская ракета – Россия планировала использовать её на атомных подводных лодках и фрегатах проекта 22350, оснащённых универсальными корабельными пусковыми установками 3С14. Но в ходе полномасштабной войны и в связи с серьезными проблемами с применением Черноморского флота РФ россияне адаптировали ракету для запуска с береговых ракетных комплексов "Бастион-М".

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