Британия создает лазерную ПВО против роев дронов

Страна стремится создать систему противодействия, способную защитить маневренные силы от плотного перенасыщения беспилотниками, которое всё чаще ассоциируется с войной в Украине.

Министерство обороны Великобритании запустило проект PANOPTES – автономную лазерную систему противовоздушной обороны, установленную на транспортном средстве и предназначенную для борьбы со роями дронов и повторяющимися атаками недорогих беспилотных летательных аппаратов без быстрого истощения запасов дорогостоящих ракет. Об этом сообщают Министерство обороны Великобритании и Amyrecognition.

В частности, ведомство стремится создать систему борьбы, способную защитить маневренные силы от плотного перенасыщения беспилотниками, которое всё чаще ассоциируется с войной в Украине.

"Мы стремимся создать интегрированную систему защиты сил C-UAS, способную к автономной работе и установленную на армейском транспортном средстве. Эта система должна защищать развернутые войска от сложных атак и атак, направленных на перегрузку существующей обороны или истощение запасов обычных боеприпасов", – говорится в сообщении.

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В Минобороны подчеркнули, что проект должен обеспечивать более эффективную защиту от новых воздушных угроз, чем устаревшие системы, а также использовать открытые архитектуры, энергию, генерируемую на платформе, модульную конструкцию и автономную работу.

Вначале внимание уделяется типичным БПЛА класса 1 и связанным с ними небольшим воздушным угрозам, включая единичные, повторяющиеся, последовательные и одновременные профили угроз. "Интеграция этой возможности в будущее беспилотное наземное транспортное средство (БНТ) является запланированной целью. Решение должно обеспечить масштабируемый путь к будущим возможностям армии и объединенной наземной противовоздушной обороны (ОПВО), а также учесть возможные экспортные возможности", – сообщили в Минобороны страны.

Сотрудничество Великобритании и Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, Великобритания стала первой страной, получившей доступ к огромному хранилищу киевских лабораторий "Мститель". Данные были собраны с помощью тысяч камер и инфракрасных датчиков по всей Украине. Они также содержат секретную информацию с фронта, включая миллионы изображений российских танков, средств ПВО, войск, беспилотников и артиллерийских систем военного времени.

Технологии искусственного интеллекта из Украины могут быть использованы для защиты британских аэропортов, тюрем, больниц, железных дорог и электростанций.

Эти данные помогут обучить ИИ реагировать на чрезвычайные ситуации, затрагивающие критически важную инфраструктуру Великобритании. Министерство обороны страны назвало их "золотой жилой". Там заявили, что в первую очередь данные будут использованы для защиты баз "от протестующих и враждебно настроенных лиц, пытающихся получить разведывательную информацию".

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