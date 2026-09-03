У украинских F-16 дефицит ракет: пилоты вынуждены стрелять из пушек, - TWZ

Один украинский военный рассказал, каких именно ракет и систем ПВО не хватает Украине больше всего.

Украинские пилоты F-16 сталкиваются с настолько серьезной нехваткой ракет класса "воздух-воздух", из-за чего в некоторых дневных вылетах им приходилось полагаться исключительно на встроенные пушки истребителей для отражения российских воздушных угроз. Доступные запасы ракет теперь нормируются.

По данным журналистки Newsmax Шелби Уайлдер, украинские Воздушные силы отслеживают поставки ракет по мере пересечения ими границы страны, считая не только часы, но и минуты до того, как оружие достигнет самолетов. Главное беспокойство – успеют ли ракеты прибыть к следующей крупной российской атаке, пишет TWZ.

Украинский командир с позывным "Фантом", представившийся командиром 107-й бригады, подтвердил проблему напрямую: "Да, это правда. Любой самолет без оружия бесполезен".

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Использование F-16 в Украине

Сообщается, что истребители F-16 стали важной частью многоуровневой ПВО Украины: они охотятся за российскими дронами и крылатыми ракетами, а также способны противостоять российской боевой авиации. Украина эксплуатирует F-16 с лета 2024 года.

"Мы сосредотачиваемся на защите нашего неба от российских беспилотных дронов, чтобы защитить нашу инфраструктуру внутри страны, – заявил Фантом. – Наш приоритет по целям – крылатые ракеты".

F-16 в основном вооружен ракетой средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и ракетой меньшей дальности AIM-9 Sidewinder. Именно этих ракет теперь и не хватает – они стали товаром, доступность которого определяет, как проходит боевой вылет.

При нехватке ракет пилоты применяют бортовую пушку, но это гораздо более рискованная тактика – особенно против малых, медленных целей и в ночное время. В мае 2025 года украинские Воздушные силы сообщали, что пилот F-16 уничтожил три цели пушкой, прежде чем аварийная ситуация вынудила его катапультироваться.

"Фантом" призвал к дополнительным поставкам ракет класса "воздух-воздух", а также перехватчиков для наземных батарей Patriot: "Нам нужно больше средств защиты – ракеты Patriot и ракеты AIM-9 или AIM-120 для нашего флота". По его словам, простой поставки самолетов недостаточно – Украине нужен устойчивый и постоянный конвейер вооружения.

Эта проблема касается всей системы ПВО Украины в целом

Перехватчики Patriot активно расходуются, а новые поступают небольшими партиями, из-за чего у Украины ограничена способность защищаться от баллистических ракет. Продолжающийся расход перехватчиков конкурирует с огромным спросом, порожденным войнами на Ближнем Востоке и общим ростом спроса на системы ПВО по всему миру.

"Нам как минимум нужно попытаться увеличить производство, или хотя бы позволить Украине локализовать производство в Украине или других европейских странах", – заявил "Фантом".

Он также отметил, что и AIM-9, и особенно AIM-120 используются и в наземных системах ПВО Украины – в частности, AMRAAM является поражающим элементом системы NASAMS, которая защищает Киев от крылатых ракет и дронов.

Отдельно "Фантом" призвал западных партнеров думать не только о разовых поставках вооружения, но и о наращивании производственных мощностей, а также сделать больше, чтобы помешать России получать через третьи страны компоненты для собственного производства ракет.

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы прекратить поставку технологичных деталей россиянам в обход прямых продаж, через третью сторону, – подчеркнул он. – Не удивлюсь, если россияне используют стиральную машину, которую покупают через третью сторону, чтобы достать оттуда нужные детали для строительства ракет".

По его мнению, необходимы более жесткие санкции, чтобы лишить Россию доступа к этим компонентам. Проблема может обостриться еще сильнее, когда Россия проведет очередную крупную воздушную кампанию против Украины – традиционно Москва усиливает удары по энергетической инфраструктуре страны в зимние месяцы.

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