РФ массированно терроризирует украинцев дронами: на Киевщине и Хмельнитчине есть раненые

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона над Украиной сбила/подавила 135 беспилотников.

Ночью российские оккупанты вновь массированно терроризировали украинцев с помощью дронов, в Киевской и Хмельницкой областях есть раненые.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали.

"Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. На местах работают все оперативные службы", – отметил он.

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Позже Ткаченко добавил, что ещё один человек пострадал в результате утренней атаки: в Обуховском районе у женщины развилась острая стрессовая реакция. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

"Также в районе произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль", – сообщил он.

Атака на Хмельницкую область

В то же время Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что в Хмельницкой области в результате атаки один мужчина получил ранение.

"Россия дважды за ночь атаковала область ударными беспилотниками. В Хмельницком обломки БПЛА упали на территорию предприятия – загорелся грузовик, поврежден склад. Ранен водитель автомобиля, его госпитализировали", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что во время повторной атаки пожар вспыхнул на территории ещё одного предприятия области. Пожар ликвидирован.

Заявление Воздушных сил

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что в ночь на 3 сентября (с 18:00 2 сентября) враг атаковал Украину 163 ударными БПЛА типа Shahed (около половины – реактивные), S8000 "Бандероль", "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Миллерово, Орел, временно оккупированный Донецк, Гвардейское (ТОТ Крыма).

Согласно предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 135 БПЛА типа Shahed (в том числе реактивные), "Гербера" и дроны других типов.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках", – добавили в ВВС ВСУ.

Последние атаки на Киев и Одессу

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в результате атаки российских оккупантов по Киеву возник пожар на территории учебного заведения, а также было повреждено медицинское учреждение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские "Шахеды" нанесли удар по одному из университетов. Атака произошла прямо во время занятий. 160 студентов находились в укрытии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 10 пострадавших. Медики госпитализировали в больницы города 9 раненых.

В ночь на 3 сентября враг атаковал Одессу. Произошло попадание в 21-этажный жилой дом, в результате чего были повреждены квартиры с 10 по 17 этажи, а также автомобили. Сообщалось о 17 пострадавших, среди которых – трое детей.

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