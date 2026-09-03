В Италии сделали важное заявление о замороженных российских активах

Таяни предупредил, что Россия может попытаться повлиять на всеобщие выборы в Италии в следующем году.

Италия не возражает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни агентству Ansa.

"В принципе, мы не против, но нужно выяснить, есть ли для этого правовые основания… Проблема всегда заключалась в том, что принятие подобных мер может повлечь за собой юридические проблемы. Мы много раз обсуждали это как в рамках Евросоюза, так и на других международных платформах, и ни одно решение не было принято именно по этой причине - не по политическим, а по юридическим соображениям", - заявил он.

Таяни также предупредил, что Россия может попытаться повлиять на всеобщие выборы в Италии в следующем году, а также на выборы в других странах, таких как Франция, Польша и Испания.

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"Я убежден, что это может произойти, поэтому нам нужно действовать заблаговременно", - сказал минист.

Он добавил, что Италия уже отслеживает киберугрозы и другие возможные формы российского вмешательства.

Замороженные российские активы

Ранее сообщалось, что Бельгия решительно выступает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Свою позицию Брюссель повторил в ответ на призывы четырех стран к Европейскому Союзу возобновить обсуждение этой схемы.

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