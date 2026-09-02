Юрий Кобзар

Польские и корейские оружейники разошлись во мнениях относительно того, как именно следует наладить производство.

Польша хочет наладить производство и обслуживание южнокорейских танков K2 на своей территории к 2028 году. Но из-за конфликта между оружейниками двух стран эти планы могут сорваться. Как пишет польское издание Rzeczpospolita, хотя официально сотрудничество между Польской группой вооружений (PGZ) и южнокорейской Hyundai Rotem оценивается положительно, за кулисами переговоров остается ряд серьезных противоречий.

В настоящее время польские военные располагают более чем 200 танками K2. Первые 180 машин Варшава получила в рамках контракта 2022 года. Следующее соглашение стороны заключили 1 августа 2025 года – оно предусматривает поставку ещё 180 танков в 2026–2030 годах. Из них 116 машин в конфигурации K2GF должны поступить в 2026–2027 годах, а ещё 64 танка в версии K2PL – в 2028–2030 годах. При этом окончательную сборку 61 танка K2PL планируется осуществлять на предприятии Bumar-Łabędy уже в самой Польше.

Как отмечает автор публикации, второй контракт принципиально отличается от первой закупки, ведь Польша рассчитывает не только получить готовые танки, но и овладеть технологиями и производственными компетенциями. В декабре 2025 года Агентство вооружений Польши заключило с Hyundai Rotem лицензионное соглашение о передаче технологий для технического обслуживания, ремонта и капитального восстановления танков K2GF и K2PL. В тот же день было подписано сублицензионное соглашение с Bumar-Łabędy.

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Поставки танков из Южной Кореи при этом продолжаются без значительных проблем. В конце августа Польша получила очередные 28 машин. Однако, по информации Rzeczpospolita, трудности возникают именно в вопросе локализации производства на территории Польши. PGZ официально уверяет, что передача технологий происходит в соответствии с графиком. В то же время реальная ситуация, как утверждает издание, значительно сложнее.

Одним из ключевых спорных вопросов стала организация ремонта танковых двигателей. Представители южнокорейского оборонного ведомства настаивают на размещении соответствующих технологий в Bumar-Łabędy, тогда как польская сторона рассматривает для этого Военные автомобильные заводы (WZMot) в Познани.

Ситуацию осложняет предыдущий конфликт WZMot с Hyundai Rotem. Польское предприятие ранее не разрешало представителям корейской компании посещать завод и не предоставляло данных о необходимых инвестициях в инфраструктуру. По данным журналистов, противостояние стало следствием распада консорциума, в который входили PGZ, WZMot и Hyundai Rotem, а также разногласий вокруг предыдущих договоренностей.

Есть и финансовые споры. Польская сторона считает, что стоимость обучения персонала для выполнения условий контракта в отдельных случаях существенно завышена. Из-за больших затрат некоторые субподрядчики якобы рассматривают возможность отказа от участия в проекте.

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Отдельной проблемой остаются требования Южной Кореи относительно защиты передаваемых технологий. Польская сторона считает их слишком общими, а часть технической документации, по данным публикации, до сих пор доступна только на корейском языке.

В итоге, рассказывает автор, урегулировать споры, вероятно, возможно, однако гарантировать соблюдение первоначального графика пока нельзя. С 2028 года Польша планирует начать сборку K2PL в Bumar-Łabędy и производить часть компонентов на собственных предприятиях. Именно этот этап локализации может оказаться под угрозой задержки.

Рамочное соглашение предусматривает закупку в общей сложности 1000 машин, однако на данный момент заключены исполнительные контракты лишь на 360 танков.

Армия Польши

Как писал УНИАН, с 2023 года Польша приступила к реализации крупнейшей за полвека программы перевооружения, тратя по 4–5 % ВВП в год на оборону и стремясь создать самую сильную армию в Европе. Страна заказала тысячи единиц современной техники – танки K2 и Abrams, гаубицы K9, HIMARS, РСЗО Chunmoo, боевые машины пехоты, вертолеты Apache и самолеты FA-50. Помимо закупок, планируется удвоить численность армии до 300 тысяч человек, что сделает польские вооружённые силы крупнейшими в Европе после Украины и России.

В конце августа заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил, что Польша активно готовится к возможным провокациям со стороны России, хотя надеется избежать войны. По его словам, страна оценивает сценарии по уровню вероятности и укрепляет армию и защиту критически важной инфраструктуры.

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