В течение ближайших дней обещают также запустить поезд в Херсон.

"Укрзализныця"впервые с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года возобновляет пассажирское сообщение с Николаевом.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", первый поезд отправится в Николаев сегодня, 14 ноября, из Киева в 22:00.

Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля.

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Отмечается, что поезд №121/122 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева.

Из Киева он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или в чат-ботах "Укрзализныци".

Кроме того, глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин отметил, что уже в ближайшие несколько дней будет восстановлено железнодорожное сообщение с Херсоном.

"Железнодорожники уже работают на направлении, они идут сразу за военными и взрывотехниками. Уже обнаружено много повреждений инфраструктуры, но мы ее быстро восстановим и запустим долгожданный рейс нашего "Поезда к победе", – добавил руководитель "Укрзализныци".

Ситуация в Николаеве: что известно

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область, кроме территории Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.

Ким подчеркнул, что из-за выхода российских войск из Херсона вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно уменьшилась.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что после разминирования на деоккупированной территории начнутся ремонтные работы, чтобы восстановить водоснабжение Николаева. Город остался без централизованного водоснабжения в начале апреля после повреждения оккупантами объектов водопровода.

В то же время городской голова Николаева пока не советует жителям возвращаться в город на фоне освобождения Херсона. Он заявил, что жизнь Николаева после освобождения Херсона из-под российской оккупации не изменилась.

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