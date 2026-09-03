Московские аэропорты не работают вторую ночь подряд после предупреждений Зеленского

Ограничения действовали сразу в трёх московских аэропортах.

Аэропорты Внуково и Шереметьево в Москве вторую ночь подряд временно приостановили прием и отправку самолетов. Как пишет The Moscow Times, это произошло после предупреждений президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации.

О введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов Росавиация сообщила в среду, 2 сентября.

Накануне ограничения действовали сразу в трех московских аэропортах. По данным Flightradar24, в Шереметьево отменили 21 рейс, ещё 235 задержали. Во Внуково было отменено 22 рейса и задержано 94.

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Причиной новых ограничений стали, в частности, заявления украинских властей о рисках для гражданской авиации. Reuters со ссылкой на письмо министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Николая Калашника сообщило, что Киев считает необходимым максимально снизить риск возможных трагедий и призывает ИКАО содействовать введению запрета на полеты в российском воздушном пространстве.

В ответ Росавиация опубликовала NOTAM, в котором заявила, что все документы, обнародованные Украиной в отношении воздушного пространства России, якобы не имеют юридической силы и противоречат Конвенции о международной гражданской авиации. Российское ведомство также обвинило украинские авиационные органы в поддержке "террористической риторики" руководства Украины.

В то же время Росавиация заявила о намерении принять дополнительные меры для обеспечения безопасного использования воздушного пространства РФ. Среди таких мер ведомство назвало усиление защиты объектов транспортной инфраструктуры. При этом в Росавиации заверили, что российский авиатранспорт и наземная инфраструктура продолжают работать в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы, в том числе самолетов иностранных авиакомпаний.

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что российские власти постоянно ужесточают требования к безопасности полетов и работе аэропортов.

"Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полётов и безопасности аэропортов, и на все эти угрозы, которые озвучивают террористы, есть ответы", – сказал он.

По словам Никитина, российские власти поддерживают тесное взаимодействие с Министерством обороны и Росгвардией. Он заверил, что власти "не допустят каких-либо значительных перебоев в работе гражданской авиации", пишет The Moscow Times.

Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства России

Напомним, 1 сентября Зеленский в своем Telegram-канале предупредил авиакомпании и страховые компании, что Украина в ответ на российские удары по гражданской инфраструктуре намерена усилить атаки беспилотниками по территории РФ.

На следующий день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев официально проинформировал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) об опасности воздушного пространства России. Кроме того, Украина попросила ИКАО обратиться к государствам-членам с призывом полностью запретить полёты гражданских самолётов над российской территорией.

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