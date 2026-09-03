В Украине подорожала валюта: курс доллара в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,47 грн, а евро – 51,48 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 3 сентября, вырос на 7 копеек и составляет 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 52,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,48 гривни за евро.

Сколько стоит сегодня доллар в обменниках

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,84 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,71 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,05 грн/евро, а курс продажи – 51,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 3 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в сентябре на валютном рынке Украины может усилиться давление на гривню из-за ряда факторов. В частности, импортерам требуется больше валюты для расчетов за зарубежные товары, тогда как экспорт генерирует меньшее валютное предложение.

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