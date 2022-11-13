Глава Николаевской ОВА заявил, что в ближайшее время область будет спать спокойно, и призвал бизнес и строителей возвращаться в Николаев.

Из-за выхода российских войск из Херсона вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно уменьшилась.

В эфире информационного марафона глава Николаевской военной администрации Виталий Ким отметил, что существенное уменьшение опасности ракетных атак из этих систем произошло из-за того, что российские войска отошли не только за Днепр, а и дальше.

"Поэтому я считаю, что в ближайшее время Николаевская область будет спать спокойно. Будем для этого в дальнейшем работать с партизанами и с херсонскими группировками", - сказал он.

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Также Виталий Ким призвал бизнес и строителей возвращаться в город для восстановления региона. По его словам, после деоккупации территории на юге и установления безопасной дистанции можно говорить о возобновлении работы портов и бизнеса в регионе.

"После более-менее безопасной дистанции будет подниматься вопрос о восстановлении портов Николаева, потому что это важно. Но в целом сейчас я буду обращаться ко всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве, помогать в восстановлении региона. Потому что я для себя на сегодняшний день ставлю задачу - восстановление региона", - сказал Ким.

Он также отметил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы.

"Я приглашаю строителей, строительные компании, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и будем восстанавливать наш регион", - подчеркнул глава ОВА.

Освобождение Херсона-что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине. Уже 11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.

12 ноября в Офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администраций, а также сотрудники местных полиции и СБУ. В этот же день Зеленский сообщил, что военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.

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