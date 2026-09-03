Сколько лет белым медведям: ученые ответили, где и когда они появились

Согласно исследованиям, белые медведи произошли от бурых медведей, которые выходили на замерзший океан, чтобы охотиться.

Самые древние известные окаменелости белых медведей были найдены на Шпицбергене и в северной Норвегии и датируются 115 000–130 000 лет назад, до начала последнего ледникового периода.

Но некоторые биологи считают, что белые медведи отделились от бурых еще 600 000 лет назад, пишет Discoverwildlife. Согласно исследованиям, белые медведи произошли от бурых медведей, которые выходили на замерзший океан, чтобы охотиться на морских млекопитающих во время последнего крупного ледникового периода.

Благодаря естественному отбору, самые светлые особи с наибольшим количеством жира имели наилучшие шансы на выживание и, следовательно, на размножение.

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Однако это не было единичным, однозначным отходом, и происходили повторные скрещивания между обоими видами (анализ ДНК показывает лишь 1-процентную разницу между белыми медведями и одной популяцией бурых медведей на Аляске).

Издание отметило, что сокращение площади морского льда вынуждает обитающих вдали от моря белых медведей снова смешиваться со своими южными сородичами, особенно с учетом того, что последние теперь мигрируют дальше на север.

Кроме того, в прибрежной арктической Аляске наблюдались случаи, когда гризли лакомились тушами гренландских китов, иногда в компании белых медведей, и были задокументированы случаи скрещивания между ними.

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