В ходе строительства дроги под землей были обнаружены 22 000 мешков с золотыми сокровищами

Экскаваторы наткнулись на клад во время подготовки грунта под трассу Д35.

Пока археологи проводили совершенно обычное обследование участка перед строительством шоссе, строители нашли золотое сокровище, которое превратило их рутинную работу в одно из самых богатых открытий железного века, когда-либо зарегистрированных в чешской Богемии. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Они извлекли сотни золотых и серебряных монет, янтаря, ювелирных изделий и роскошной керамики из поселения, построенного во втором веке до нашей эры.

Интересно, что экскаваторы наткнулись на него во время подготовки грунта под трассу Д35. Обследования, стандартная практика для инфраструктурных проектов по всей Европе, были призваны расчистить путь для строительства. Вместо этого они обнаружили целое поселение периода Ла Тена с жилищами, мастерскими и даже святилищем.

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Команда раскопок, возглавляемая Музеем Восточной Чехии в Градце-Кралове, провела месяцы, каталогизируя это место, наполнив около 22 000 мешков артефактами. В своем заявлении музей назвал ее "одной из крупнейших коллекций артефактов, когда-либо найденных в Богемии". Тайник, который дал им редкое, нетронутое окно в кельтскую жизнь и торговлю более двух тысяч лет назад.

Неразграбленная сокровищница

Что отличает это место от многих подобных открытий, так это не только объем объектов, но и их состояние. В заявлении музея Как упоминалось:

"Поселение представляло собой надрегиональный торгово-производственный центр, связанный с дальними торговыми путями, о чем свидетельствуют находки янтаря, золотых и серебряных монет, а также свидетельства производства элитной керамики".

Отмечается, что среди найденных предметов были золотые и серебряные кельтские монеты, а также штампы, которыми когда-то их чеканили, а также фрагменты керамических сосудов и фундаменты стоявших на этом месте жилищ.

Экскаваторы также обнаружили несколько производственных объектов и, по крайней мере, одно религиозное святилище, что свидетельствует о том, что поселение служило целям, выходящим далеко за рамки простого проживания. Томас Мангель, профессор Университета Градец-Кралове и один из руководителей раскопок, рассказал, что в состав украшений входили кусочки бронзовых и железных фибул, фрагменты нарукавников, металлические детали поясов, стеклянные бусы и нарукавники.

Команда ученых также отметила необычно высокую концентрацию артефактов в верхнем слое почвы, написав следующее:

"Информационный потенциал исходной поверхности поселения в верхнем и подпочвенном горизонтах совершенно выходит за рамки нормативного".

Сообщество без стен

Важно, что в отличие от более крупных укреплённых поселений, или оппида, которые позже будут доминировать в регионе, на этом месте вообще не было укреплений. Это отсутствие само по себе информативно: археологи считают, что оно указывает на поселение, которое процветало в первую очередь за счет торговли, а не обороны и функционировало как ключевой узел до возникновения централизованных, укрепленных поселений в том же районе.

Объем прекрасной керамики, свидетельства производства монет и количество янтаря - все это подтверждает идею о том, что поселение играло важную роль на Янтарном пути, древней торговой сети, связывающей Балтийское море со Средиземным. Именно по таким маршрутам товары, а возможно и люди и идеи, перемещались по континенту задолго до того, как появились современные границы.

Кто там когда-то жил, остается неясным

Даже если исследователи провели обширные исследования, можно задаться вопросом о том, какая конкретно кельтская группа назвала это поселение своим домом. Никаких надписей, подтверждающих личность, обнаружено не было, хотя бойи традиционно связаны с этим регионом.

"Богемия традиционно действительно связана с бойями. Но проведенные недавно исследования показывают, что мы можем только сказать, что бойи расселились где-то в Центральной Европе", - рассказал Мангель.

Отмечается, что артефакты остаются на хранении Музея Восточной Чехии, который с самого начала руководил раскопками. С тех пор открылась небольшая выставка, дающая посетителям возможность воочию увидеть, какие месяцы полевых работ и счастливое отсутствие мародеров выявились, а после завершения полной каталогизации ожидается более крупная выставка.

Новости археологии

Недавно в Дании археологи сделали редкую находку: они обнаружили могилу эпохи викингов, в которой были найдены фрагменты одежды, сохранившиеся на протяжении 1300 лет. Такая могила находится недалеко от исторического рыночного городка на юго-западе Ютландии - на археологическом памятнике Сконагер.

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