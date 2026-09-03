В Норвегии арестовали российское судно по заявлению 'Нафтогаза'

Соответствующее решение принял норвежский окружной суд Нур-Трумс и Сенья.

В Норвегии, где зимой не выключают свет в домах даже днем, заблокировали российское судно "Профессор Молчанов": его арест должен обеспечить взыскание с России около 4,22 миллиарда долларов за незаконный захват активов "Нафтогаза" в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Соответствующее решение 31 августа 2026 года принял норвежский Окружной суд Нур-Трумс и Сенья.

По решению суда судно не может покидать место своего нахождения - порт Баренцбург на архипелаге Шпицберген. "Профессор Молчанов" принадлежит РФ и используется для коммерческих экспедиционных круизов.

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Арест судна должен обеспечить исполнение арбитражного решения, согласно которому Россия должна выплатить "Нафтогазу" около 4,22 миллиарда долларов, а также проценты и расходы.

"Это еще один важный шаг к восстановлению справедливости. Мы продолжим розыскивать российские активы по всему миру, пока присужденная "Нафтогазу" и другим компаниям Группы компенсация не будет выплачена", - заявил исполняющий обязанности председателя правления компании Сергей Федоренко.

Российские танкеры

Недавно правительство США продало на металлолом два нефтяных танкера, попавших под санкции, которые были захвачены через несколько дней после рейда Вашингтона в Венесуэле. Дубайская компания по утилизации судов Global Marketing Systems приобрела танкеры в прошлом месяце. Сумма сделки не разглашается.

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