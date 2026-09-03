За пожаром на заводе по выпуску дронов для Украины стоит Россия, - Туск

Пожар на польском заводе по выпуску беспилотников для Украины был "умышленным поджогом", за которым стоит Россия.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Politico. "Это продолжение эскалации действий России в Европе", – заявил Туск, добавив, что "к сожалению, это не первые случаи, и, что еще хуже, они, безусловно, не будут последними".
В тот же день, когда произошло нападение, польская прокуратура квалифицировала инцидент как "террористическое преступление", совершенное "иностранной разведкой" и связанное с "умышленным поджогом".
Издание отметило, что инцидент произошел на фоне участившихся российских атак на объекты, связанные с военным производством для Украины.
В Польше, помимо этого инцидента, в воскресенье произошел второй пожар на предприятии в Люблине. Это предприятие производит компоненты для аэрокосмической отрасли, включая детали для самолетов и вертолетов.
Пожар на заводе в Польше
Компания WB Electronics, на заводе которой в понедельник утром произошел пожар, является одной из крупнейших частных оборонных компаний Польши. Она выпускает беспилотники и барражирующие боеприпасы, используемые Украиной против российских войск. Пожар был быстро потушен, обошлось без жертв.
Также сообщалось о попытке поджога завода украинского производителя БПЛА в Словакии. Там полиция задержала трех подозреваемых – двух граждан Латвии и украинца. Следствие установило, что злоумышленники планировали устроить масштабный пожар на предприятии; у них обнаружили зажигательную смесь и план нападения.