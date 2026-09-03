За пожаром на заводе по выпуску дронов для Украины стоит Россия, - Туск

Это не первые подобные случаи, и, что еще хуже, они, безусловно, не будут последними, считает польский премьер.

Пожар на польском заводе по выпуску беспилотников для Украины был "умышленным поджогом", за которым стоит Россия.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Politico. "Это продолжение эскалации действий России в Европе", – заявил Туск, добавив, что "к сожалению, это не первые случаи, и, что еще хуже, они, безусловно, не будут последними".

В тот же день, когда произошло нападение, польская прокуратура квалифицировала инцидент как "террористическое преступление", совершенное "иностранной разведкой" и связанное с "умышленным поджогом".

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Издание отметило, что инцидент произошел на фоне участившихся российских атак на объекты, связанные с военным производством для Украины.

В Польше, помимо этого инцидента, в воскресенье произошел второй пожар на предприятии в Люблине. Это предприятие производит компоненты для аэрокосмической отрасли, включая детали для самолетов и вертолетов.

Пожар на заводе в Польше

Компания WB Electronics, на заводе которой в понедельник утром произошел пожар, является одной из крупнейших частных оборонных компаний Польши. Она выпускает беспилотники и барражирующие боеприпасы, используемые Украиной против российских войск. Пожар был быстро потушен, обошлось без жертв.

Также сообщалось о попытке поджога завода украинского производителя БПЛА в Словакии. Там полиция задержала трех подозреваемых – двух граждан Латвии и украинца. Следствие установило, что злоумышленники планировали устроить масштабный пожар на предприятии; у них обнаружили зажигательную смесь и план нападения.

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