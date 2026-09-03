Германии пора передать Taurus Украине и, таким образом поставить Кремль на место, поскольку никакая дипломатия в этом случае уже не сработает.

Европейским странам пора перейти от дипломатических протестов к жестким мерам в ответ на диверсии и саботаж российского диктатора Владимира Путина.

Такую точку зрения высказал в своей колонке обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр. Он считает, что Германия могла бы передать Украине крылатые ракеты Taurus и разрешить наносить ими удары по военным целям на территории России.

Автор колонки отметил, что Германия отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига в соответствии с традиционными дипломатическими правилами. После расследования Берлин возложил ответственность за произошедшее на Россию, вызвал российского посла и объявил о закрытии российского консульства в Бонне и культурного центра в Берлине.

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Однако, по мнению автора, возник вопрос, способна ли такая реакция остановить Кремль.

"И есть ли какие-либо доказательства того, что Путина останавливает цивилизованный ритуал дипломатического протеста плюс высылки?", - задался вопросом Блэр.

Собеседник издания из одной из стран Центральной Европы заявил, что Россия таким образом проверяет реакцию европейских государств на более рискованные действия. Если ответ будет недостаточно жестким, масштаб подобных операций может увеличиваться, что в дальнейшем привести к жертвам среди гражданского населения.

В публикации подчеркивается, что наиболее действенным ответом на российский саботаж в Европе могло бы стать усиление военной поддержки Украины.

Блэр отметил, что было бы лучше, если бы канцлер Германии Фридрих Мерц пересмотрел позицию относительно передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. По мнению автора, Германия могла бы предоставить Украине это оружие и разрешить его использование против военных целей на территории России.

При этом Великобритания и Франция уже передавали Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP и разрешали их применение по целям в России.

Автор считает, что усиление военной поддержки Украины стало бы для Кремля более ощутимым сигналом, чем дипломатические заявления и высылка российских дипломатов, которые на самом деле могут быть разведчиками.

Кроме того, европейские государства могли бы усилить давление на российскую военную логистику, бороться с так называемым российским "теневым флотом" и координировать ответ на каждый случай диверсии.

"Сдерживание будет восстановлено только тогда, когда Россия поймет, что теневая война неизменно приводит к последствиям, перевешивающим ее выгоды", – говорится в публикации.

В итоге автор предлагает Европе не отказываться от существующих международных правил, а адаптировать их к новой реальности. Одним из возможных принципов может стать усиление военной поддержки Украины в ответ на каждую новую российскую диверсию в Европе.

Атака а аэропорт в Лейпциге

4 августа в аэропорту Лейпцига беспилотник с взрывчаткой оказался возле украинского грузового самолета. Взрыва чудом не произошло, иначе последствия могли быть значительно серьезнее. В целом, в районе аэропорта Лейпцига были замечены три беспилотника, оснащенные взрывчатыми веществами.

Вчера Германия впервые открыто обвинила РФ в этой атаке.

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