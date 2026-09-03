В Одессе россияне попали в многоэтажку: много пострадавших, среди них дети (фото)

Произошло попадание в 21-этажный жилой дом.

Ночью россияне в очередной раз атаковали Одессу, поразив многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о почти двух десятках пострадавших, среди них есть дети.

О нападении и повреждениях многоэтажного дома глава Одесской городской администрации Сергей Лысак сообщил в 1:40 ночи. Впоследствии он заявил о 8 пострадавших в результате удара.

Уже к утру число пострадавших возросло до 17.

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"В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них – трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", – написал глава МВА.

Он отметил, что произошло попадание в 21-этажный жилой дом, повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи, а также автомобили.

На месте работают коммунальные и все соответствующие службы.

Обновлено в 9:40. Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью 3 сентября вооруженные силы РФ атаковали жилой массив Одессы ракетами-дронами "Бандероль". Помимо 21-этажного жилого дома, повреждены 12 припаркованных рядом автомобилей. В результате вражеской атаки пострадали 7 женщин в возрасте от 23 до 61 года, 7 мужчин в возрасте от 31 до 52 лет и трое детей – двое 8-летних мальчиков и 11-летняя девочка. В настоящее время состояние всех пострадавших уточняется. На месте правоохранители фиксируют военные преступления.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В соцсетях очевидцы сообщают, что оккупанты обстреляли жилой комплекс "Руслан и Людмила".

Как сообщают в мэрии Одессы, в городе уже вторые сутки из-за предыдущей атаки россиян не курсируют трамваи и троллейбусы. На некоторых маршрутах электротранспорта введено движение автобусов в режиме "маршрутного такси" – стоимость проезда составляет 25 гривен.

Российские атаки на Одессу – новости

Ночью 2 сентября российская армия нанесла по Одессе массированный комбинированный удар – многие люди получили ранения, произошли разрушения. Ночью 1 сентября российская армия осуществила комбинированную атаку по Одессе и Одесской области. Произошли значительные разрушения инфраструктуры, по меньшей мере семеро гражданских лиц пострадали.

Во время этих атак РФ применила по Одессе КАБы, чего ранее не наблюдалось. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что речь идет не о разовом случае, а об использовании "окна возможностей" для усиления террора.

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