Стрельба с участием силовиков в Киеве: Зеленский уволил высокопоставленного чиновника СБУ

Причина увольнения высокопоставленного чиновника не указана, но оно произошло именно на фоне расследования перестрелки между силовиками.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ № 868/2026 от 2 сентября опубликован на сайте Офиса президента. "Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Стоит отметить, что причина увольнения высокопоставленного чиновника не указана, но оно произошло именно на фоне расследования перестрелки между сотрудниками СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Киеве 2 сентября.

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Перестрелка с участием силовиков в Киеве – что известно

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Служба безопасности Украины сообщила, что ФСБ РФ готовила теракт "против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, который прибыл в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства". Однако совместно с ГУР удалось предотвратить совершение теракта.

В спецслужбе также отметили, что во время проведения следственных действий определенная группа лиц напала на оперативно-следственную группу СБУ. Благодаря привлечению спецподразделения "Альфа" нападение было пресечено, а нападавшие задержаны.

Также было сообщено, что в ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъято оружие и документы.

В то же время СМИ узнали, что произошло "противостояние СБУ и ГУР". В социальных сетях утром 2 сентября появилась информация о перестрелке, устроенной ГУР и СБУ в Днепровском районе Киева, и о том, что это как-то связано с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова.

Зеленский отреагировал на инцидент с участием спецназовцев. Он подчеркнул, что участники инцидента должны понести ответственность. В частности, президент отметил необходимость принятия кадровых решений руководителями спецслужб в отношении участников перестрелки. Также он призвал провести внутренние расследования в обеих службах.

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