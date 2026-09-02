Перед наступлением зимы средств на поддержку Украины не хватает, – Каллас

В Евросоюзе продолжаются обсуждения по поиску путей конфискации замороженных российских активов.

В Европейском Союзе отмечают недостаток финансовой поддержки для удовлетворения насущных потребностей Украины на фоне скорого наступления очередной суровой зимы. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила на брифинге после неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов в Ирландии.

Топ-дипломат Евросоюза отметила, что Москва не изменила свои планы в войне, а российские удары по Киеву в последние дни вновь привели к гибели десятков людей. Поэтому это ясно свидетельствует о том, что Москва не желает мира.

"Нашей неотложной задачей остается предоставить Украине все необходимое для ее самообороны с помощью кредита в поддержку Украины. Мы выделили первые 8,47 миллиардов евро. Дополнительные 6,1 млрд евро были одобрены, в том числе на противовоздушную оборону, но этого недостаточно", – подчеркнула Каллас.

Видео дня

В связи с этим, как отметила верховный представитель ЕС, также важно привлекать двустороннюю поддержку.

"Мы были рады сегодня услышать заявления от государств-членов о предоставлении средств противовоздушной обороны, о которых мы так долго просили", – подчеркнула Каллас.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, она сказала, что пусть эти государства-члены ЕС сами уточнят детали этой помощи для украинских сил ПВО.

Кроме того, как отметила Каллас, сдерживание российских ракет заключается не только в обеспечении перехватчиками, но и в прерывании цепочек поставок и финансирования, которые позволяют России вообще строить эти ракеты.

Украина нуждается в поддержке в подготовке к зиме

Отдельно топ-дипломат ЕС рассказала, что сегодня министры также обсудили зимнюю устойчивость Украины.

"Четыре года подряд Россия пыталась заморозить украинцев до покорности, но ей это не удалось", – отметила Каллас.

В то же время она отметила, что Украина сохранила активную жизнь в своих городах благодаря защите, восстановлению и замене энергетической инфраструктуры.

"Нам нужно подготовить Киев к еще одной тяжелой зиме. Я благодарю тех, кто уже пообещал новую поддержку Фонду энергетической поддержки Украины, поскольку мы работаем над пополнением запасов запасных частей и генераторов Украины", – отметила Каллас.

Откуда возьмутся новые средства на поддержку Украины

Вместе с тем у Каллас спросили, где брать средства, поскольку Украине требуется значительное финансирование на зиму.

"Идеальный ответ на ваш вопрос о том, откуда должны поступать средства, заключается в том, что они должны поступать из России, потому что именно она наносит этот ущерб, и именно поэтому некоторые государства-члены предлагали вернуться к обсуждению замороженных активов, и мы продолжим это обсуждение", – подчеркнула Каллас.

Отдельно высокий представитель ЕС подчеркнула, что именно Россия должна заплатить за разрушения, которые она причиняет.

Новые санкции

Также она рассказала, что предлагается ввести дополнительные санкции, в частности, против российского военно-промышленного комплекса. С этой целью уже ведется работа над списком, включающим до 1,6 тыс. различных лиц.

"Параллельно мы должны решительно пресекать обход санкций", – заявила Каллас.

По её словам, в Украине выявили более 5,5 тыс. западных и азиатских компонентов в российском оружии.

"После четырёх лет войны это недопустимо. Этих компонентов там не должно быть. Вместе с Европейской комиссией мы работаем над новыми предложениями по ужесточению санкций", – добавила Каллас.

Следующее заседание Совета ЕС на уровне глав МИД состоится в октябре.

Замороженные российские активы – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе не отказывались окончательно от идеи использовать замороженные активы России для помощи Украине. Но пока Еврокомиссия не рассматривает новых вариантов их использования, как недавно призвали Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.

Наибольшая доля из 210 млрд евро замороженных активов Центрального банка России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В то же время в Бельгии не видят готовности других стран разделить ответственность за риски, которые могут возникнуть в случае конфискации замороженных российских активов, поэтому предлагают использовать эти активы в качестве рычага давления на переговорах с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: