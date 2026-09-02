Россия испытывает НАТО на способность удержаться от открытой войны, - WSJ

На этой неделе немецкие и европейские официальные лица заявили, что Россия перешла черту, нанеся удар беспилотниками со взрывчаткой по немецкому аэропорту.

Все более наглые нападения России в Европе ставят перед лидерами континента дилемму: готовы ли они ответить Москве чем-то большим, чем санкциями и дипломатическики протестами. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению журналистов, ответ пока не найден. На этой неделе немецкие и европейские официальные лица заявили, что Россия перешла черту, нанеся удар беспилотниками со взрывчаткой по немецкому аэропорту. Однако реакция Берлина не отклонилась от сценария, который он повторял после предыдущих провокаций со стороны России.

Отмечается, что европейские члены НАТО пока не проявили желания использовать альянс, основанный на доктрине коллективной обороны, для чего-либо, кроме защиты своих границ и оказания военной помощи Украине.

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Вместо этого европейцы хотят создать дилеммы для президента РФ Владимира Путина, прежде всего, за счет усиления поддержки Киева.

Тем не менее, некоторые европейцы говорят, что кампания их лидеров остается слишком робкой, чтобы сдержать провокации Кремля. Нико Ланге, бывший начальник штаба Минобороны Германии, сказал:

"На Путина нужно оказывать давление там, где это наиболее болезненно".

По его мнению, весь российский "теневой флот" следует заблокировать, а российским дипломатам запретить свободное передвижение между странами ЕС, а также усилить давление на другие страны, которые обходят санкции ЕС, чтобы помочь России.

"При каждой гибридной атаке Германия должна увеличивать помощь Украине", - добавил Ланге.

Важно, что по всей Европе политики выражают широкую поддержку санкциям или высылкам россиян, хотя многие чиновники заявляют, что более решительная реакция должна исходить от ЕС или НАТО.

Ограничением возможностей Европы является длинный список уже предпринятых шагов. Хотя варианты остаются, многие из них сложны или дорогостоящи - например, предотвращение пособничества третьим странам в обходе российских санкций - или болезненны для европейских избирателей.

Российские диверсии в Европе

Президент Украины обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем российскую атаку на аэродром в Лейпциге, а также соглашение об укреплении возможностей для защиты стран. Он подчеркнул, что это очередная эскалация со стороны России, и важно, что Германия отреагировала.

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