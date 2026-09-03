Трамп назвал главное условие для встречи с Путиным по Украине

Он еще раз отметил, что между президентами Украины и РФ существует "огромная вражда".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами в Белом доме.

Он также заявил, что хотел бы, чтобы у США были хорошие отношения с Россией. По его словам, это было бы "отлично для бизнеса", поскольку Россия - страна с "огромными территориями и очень ценными землями".

Трамп ответил на вопрос о том, есть ли надежда, что Путин проведет с вами еще один саммит в ближайшем будущем.

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"Он бы сделал это, если бы я этого захотел. Но я хочу провести его тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. Это было бы отлично для бизнеса. У России огромная территория и очень ценные земли. Там происходит много хорошего. Но нет, мы могли бы провести его - держу пари, я мог бы сделать это немедленно. Я хочу провести его тогда, когда эта война будет подходить к концу. И я думаю, что так и будет", - сказал он.

Президент США вновь заявил, что стремится прекратить войну России против Украины, но еще раз отметил, что между президентами Украины и РФ существует "огромная вражда".

Возможность встречи президентов

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит между Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом возможно провести, но только для фиксации договоренностей.

Песков добавил, что договоренности по Украине не могут быть "примитивной сделкой".

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