США критически истощили запасы ракет: Forbes раскрыл, сколько лет потребуется на их восстановление

Американские военные активно расходуют ракеты и перехватчики, а восстановление запасов может затянуться до 2030 года.

США столкнулись с проблемой истощения запасов высокоточных ракет и средств противоракетной обороны из-за длительного использования оружия в войне с Ираном. Эксперты предупреждают, что восстановление американских арсеналов до довоенного уровня может занять несколько лет, пишет Forbes.

За время войны США израсходовали значительную часть глобального запаса высокоточных ракет дальнего радиуса действия. Американские войска применяли, в частности, армейские тактические ракетные системы и высокоточные ударные ракеты для поражения целей в Иране, а комплексы Patriot и THAAD – для защиты от атак.

Оценки Центра стратегических и международных исследований свидетельствуют о значительном сокращении запасов средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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По данным аналитиков, по состоянию на 27 февраля у США было около 2330 ракет Patriot. К 27 июля это количество, по оценке CSIS, могло сократиться до 759–827 единиц.

Аналогичная ситуация с перехватчиками THAAD. Если в феврале их было около 452, то в конце июля оставалось примерно 234–278.

В то же время президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о критическом сокращении арсеналов. Он заявил, что у Соединенных Штатов есть "огромное количество" боеприпасов, а значительная их часть продолжает производиться и поступать в американские запасы.

Министр обороны США Пит Хегсет также назвал информацию о кризисе запасов "выдуманной историей" и заявил, что американские запасы "превосходны" и продолжают расти.

Однако эксперты обращают внимание на другую проблему – даже если производство наращивается, сложные системы вооружения невозможно изготовить быстро.

Почему США не могут просто быстро изготовить новые ракеты

После окончания холодной войны американские закупки боеприпасов сократились. Большие производственные мощности стали менее востребованными, часть предприятий закрылась, а оборонно-промышленная база значительно консолидировалась.

По словам старшего советника CSIS Марка Кансиана, после холодной войны США в большей степени ориентировались на короткие региональные войны, не требовавшие огромных запасов боеприпасов.

Современная ситуация выявила слабое место этой модели. Полномасштабная война России против Украины и война США с Ираном резко увеличили потребность в ракетах и средствах противовоздушной обороны.

"Фундаментальная проблема современных боеприпасов, таких как "Томагавки" и "Пэтриоты", заключается в том, что это действительно хорошие, проверенные временем системы. Они были разработаны давно и предназначались в основном для повышения эффективности. Они не были рассчитаны на производство, на масштабное производство", – пояснил директор Центра промышленной базы CSIS Джерри Макгинн.

Строительство новых производственных мощностей также не решает проблему мгновенно. Требуются разрешения, оборудование, работники и сертификация новых производственных линий.

"Если вы хотите увеличить мощности, вы должны их построить. Строительство занимает определённое время", – отметил Макгинн.

По оценке CSIS, восстановление американских запасов может растянуться на годы. В частности, довоенного уровня запасов Patriot, по оценке Кансиана, США могут достичь лишь примерно в 2030 году.

Что касается THAAD, ситуация также непростая. Даже при условии значительного увеличения финансирования поставки новых перехватчиков, согласно имеющимся планам, начнутся только в 2029 году. В CSIS прогнозируют, что замена систем, использованных во время войны с Ираном, может завершиться ближе к концу 2029 года.

США пытаются увеличить производство

Вашингтон уже начал инвестировать в расширение оборонно-промышленной базы. Армия США строит новые объекты для производства и утилизации боеприпасов, а также открывает дополнительные производственные мощности.

Однако даже новые заводы не способны сразу обеспечить необходимые объемы ракет и перехватчиков.

Еще одним вариантом может стать более широкое производство оружия совместно с союзниками по НАТО. Администрация Трампа призывает европейских партнеров увеличивать расходы на оборону и брать на себя большую часть производственной нагрузки.

Эксперты считают, что это может частично снизить давление на американскую промышленность. Однако и такой подход потребует времени.

Самой большой проблемой остается противоракетная оборона, поскольку для Patriot и THAAD нет достаточно эффективных быстрых заменителей. По словам Кансиана, ранее главным ограничением было финансирование, а теперь США сталкиваются уже с проблемой производственных мощностей.

Истощение США войной с Ираном

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин считает США ослабленными из-за затянувшейся войны с Ираном. В Кремле якобы видят в этом возможность для усиления давления на американские интересы и союзников в Европе.

Американские разведывательные оценки восприятия Россией военных возможностей США появились на фоне сообщений о сокращении запасов американского вооружения.

Речь идет, в частности, о дефиците боеприпасов и некоторых систем противовоздушной обороны, в том числе комплексов Patriot. Также сокращаются запасы сложного наступательного оружия – крылатых ракет Tomahawk и ракетных систем, которые нужны и Украине.

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