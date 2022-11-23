Глава государства выразил соболезнования украинцам, потерявшим близких в результате сегодняшних обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние обстрелы украинских городов российскими оккупантами.

Как он отметил в видеообращении, по украинским городам было выпущено 67 ракет.

"Сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Наконец. Спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, энергетике, обычным людям", – сказал Зеленский.

Видео дня

Глава государства выразил соболезнования украинцам, потерявшим близких в результате сегодняшних обстрелов.

"Результат трагический – большое количество раненых, есть погибшие. Прошу, примите мои соболезнования все, кто потерял родных и близких. Что касается света и водоснабжения, все работают: энергетики, ГСЧС, местные власти. Задача поставлена. Мы все это восстановим, и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ. Спасибо вам всем, берегите себя", – добавил он.

Обстрелы Украины 23 ноября

Днем 23 ноября Россия выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". Как сообщают Воздушные силы ВСУ, украинские защитники сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе типа "Ланцет" на юге.

Под ударами оказался Киев и несколько областей. По данным мэра столицы Виталия Кличко, атака по Киеву унесла жизни трех человек, более десятка ранены. На Киевщине известно о 1 погибшем и 20 раненых.

После обстрела по всей стране применили аварийные отключения электроэнергии.

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