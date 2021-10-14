Звание присвоено Николаю Верхогляду, который командовал украинским миротворческим контингентом в Жепа во время войны в Боснии, и солдату 24-го батальона теробороны "Айдар" Рустаму Хамраеву, который погиб в 2014 году.

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским военнослужащим.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" за личное мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых и специальных заданий, верность военной присяге присвоено Николаю Верхогляду, который командовал украинским миротворческим контингентом в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии.

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Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоено солдату 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" Рустаму Хамраеву, который погиб 17 июня 2014 года во время боя в поселке Металлист под Луганском.

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Автор: Дмитрий Шварц