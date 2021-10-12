Оно будет присваиваться мужчинам, воспитавшим пятерых и более детей, достигших 8-летнего возраста.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно присвоения почетного звания "Отец-герой" (№6162).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом в Законе Украины "О государственных наградах Украины" предлагается в перечень почетных званий Украины добавить звание "Отец-герой".

Устанавливается, что почетное звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке; почетное звание "Отец-герой" присваивается мужчинам, которые воспитали пятерых и более детей, достигших 8-летнего возраста, в том числе, усыновленных детей.

Указанные почетные звания присваиваются с учетом весомого личного вклада матери, отца в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

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Почетные звания "Мать-героиня", "Отец-герой" присваиваются лицам в порядке, установленном Положением о почетном звании Украины.

Кроме того, в Законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" устанавливается размер государственной социальной помощи для мужчин, которым присвоено звание "Отец-герой".

Также в Законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" предлагается установить, что родителям, которые воспитали пять и больше детей до 6-летнего возраста, устанавливаются пенсии за особые заслуги перед Украиной. Если в случае смерти матери (отца) или лишения ее (его) родительских прав, или по другим обстоятельствам воспитание детей до указанного возраста осуществлялось другим членом семьи, право на пенсию за особые заслуги предоставляется указанному члену семьи.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в национальном законодательстве все еще существуют положения, которые непропорционально регулируют правовой статус женщин и мужчин в сфере материнства и отцовства.

"Речь идет, среди прочего, о положении Закона Украины "О государственных наградах Украины", а именно о почетном звании "Мать-героиня", соответствие которому для мужчин-родителей на данный момент в законодательстве не определено", - говорится в тексте.

Так, законопроектом предлагается ввести почетное звание "Отец-герой" для того чтобы "отметить роль отца в семье и воспитании детей, популяризовать ответственное отцовство".

Ранее, как писал УНИАН, Кабинет министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам. В декрет может пойти любой родственник, если мать одиночка.

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Автор: Таня Поляковская