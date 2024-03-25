Такая возможность появится у "Дії" уже с апреля.

Украинцы будут через "Дію" в несколько кликов подавать заявления в Международный реестр убытков уже с апреля. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Подписал соглашение с исполнительным директором международного Реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, Маркияном Ключковским. "Дія" становится важной частью передачи и отражения масштабов убытков от российской агрессии", - написал он в Telegram.

По словам Федорова, украинцы уже с апреля смогут через "Дію" подать заявление о поврежденных или уничтоженных квартирах, домах, дачах и т.д., если есть Акт об обследовании от местных властей. Затем будет возможность подать заявления в Реестр, если не обращались к местным властям.

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"Это первый кейс международного обмена данными, для которого будут использовать "Дію". Кроме того, позже можно будет подавать через "Дію" заявления о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровью, пытках и сексуальном насилии. Впоследствии можно будет подать заявление о вреде инфраструктуре, а бизнесу - обратиться с заявлениями о возмещении убытков", - добавил вице-премьер.

Федоров сообщил, что Реестр был создан под эгидой Совета Европы в мае прошлого года, и на сегодня к нему присоединились 43 страны и ЕС, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра - зафиксировать все заявления о вреде, который нанесла война, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

"Украина с международными партнерами работает над созданием механизма, который конвертирует информацию из Реестра в решение о выплатах компенсации Украине и тем, кто пострадал от войны", - написал Федоров.

Обновления в "Дії": последние новости

Как писал УНИАН, с 22 марта в приложении "Дія" появились дипломы и аттестаты, которые украинцы могут подтянуть.

"Образовательные документы уже в "Дії". Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - заверил тогда Михаил Федоров.

Кроме того, ранее министр сообщил, что украинцы смогут использовать "Дію" на территории ЕС как цифровой кошелек. По его словам, в Европейском Союзе проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI).

"Украина - единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры участвует в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие "Дії", - рассказывал тогда Федоров.

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