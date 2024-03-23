Украинские абитуриенты теперь смогут зарегистрироваться на прохождение Национального мультипредметного теста через приложение "Дія". Для этого поступающему нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії" и активировать "Дія.Підпис". Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.
"Украинский центр оценивания качества образования интегрировал Дію, чтобы абитуриенты смогли зарегистрироваться на НМТ быстрее и удобнее... Во время регистрации на сайте шерте паспорт через Дію, и данные из него автоматически подтянутся в форму регистрации - абитуриенту не нужно будет руками вводить паспортные данные, а потом еще загружать скан или фото паспорта и карточки налогоплательщика", - объяснил он.
По его словам, когда абитуриент будет логиниться в своем кабинете, то он сможет использовать Дія.Підпис, поэтому "паспортные данные и налоговый номер опять же не нужно будет вводить вручную".
Последние обновления в "Дії"
Как писал УНИАН, 22 марта в приложении "Дія" появились дипломы и аттестаты.
"Образовательные документы уже в "Дії". Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также ранее он заявил, что украинцы смогут использовать "Дію" в Европейском Союзе как цифровой кошелек. Он рассказал, что в ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI).
"Украина - единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры участвует в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие "Дії", - отметил министр.