Благодаря этому, абитуриентам не придется выполнять много действий, чтобы зарегистрироваться на тест, ведь теперь эта процедура станет проще.

Украинские абитуриенты теперь смогут зарегистрироваться на прохождение Национального мультипредметного теста через приложение "Дія". Для этого поступающему нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії" и активировать "Дія.Підпис". Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Украинский центр оценивания качества образования интегрировал Дію, чтобы абитуриенты смогли зарегистрироваться на НМТ быстрее и удобнее... Во время регистрации на сайте шерте паспорт через Дію, и данные из него автоматически подтянутся в форму регистрации - абитуриенту не нужно будет руками вводить паспортные данные, а потом еще загружать скан или фото паспорта и карточки налогоплательщика", - объяснил он.

По его словам, когда абитуриент будет логиниться в своем кабинете, то он сможет использовать Дія.Підпис, поэтому "паспортные данные и налоговый номер опять же не нужно будет вводить вручную".

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Последние обновления в "Дії"

Как писал УНИАН, 22 марта в приложении "Дія" появились дипломы и аттестаты.

"Образовательные документы уже в "Дії". Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также ранее он заявил, что украинцы смогут использовать "Дію" в Европейском Союзе как цифровой кошелек. Он рассказал, что в ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI).

"Украина - единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры участвует в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие "Дії", - отметил министр.

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