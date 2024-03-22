С сегодняшнего дня, 22 марта, украинцы могут подтянуть свой аттестат, диплом и другие образовательные документы в приложении "Дия". Об этом в своем телеграмм-канале сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Образовательные документы уже в "Дии". Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дии", - отметил он.
Отныне в приложении:
- Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
- аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;
- свидетельство о рабочей квалификации;
- диплом квалифицированного рабочего;
- диплом профессионального младшего бакалавра;
- диплом младшего специалиста;
- диплом младшего бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом специалиста;
- диплом магистра;
- диплом доктора философии;
- диплом доктора искусства.
По словам министра, после обновления приложения документы подтянутся автоматически, но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Федоров также добавил, что сейчас Минцифры работает, чтобы впоследствии в "Дии" были и приложения к дипломам и тому подобное.
Приложение "Дия" - последние новости
26 февраля украинцы получили возможность присоединиться к бета-тестированию, чтобы подтянуть образовательные документы в приложении "Дия".
11 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что граждане Украины смогут использовать "Дию" в странах Европейского Союза в качестве цифрового кошелька.
Таким образом можно будет онлайн открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью.