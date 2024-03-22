В Минцифры также работают, чтобы впоследствии там были и приложения к документам.

С сегодняшнего дня, 22 марта, украинцы могут подтянуть свой аттестат, диплом и другие образовательные документы в приложении "Дия". Об этом в своем телеграмм-канале сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Образовательные документы уже в "Дии". Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дии", - отметил он.

Отныне в приложении:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;

свидетельство о рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии;

диплом доктора искусства.

По словам министра, после обновления приложения документы подтянутся автоматически, но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Видео дня

Федоров также добавил, что сейчас Минцифры работает, чтобы впоследствии в "Дии" были и приложения к дипломам и тому подобное.

Приложение "Дия" - последние новости

26 февраля украинцы получили возможность присоединиться к бета-тестированию, чтобы подтянуть образовательные документы в приложении "Дия".

11 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что граждане Украины смогут использовать "Дию" в странах Европейского Союза в качестве цифрового кошелька.

Таким образом можно будет онлайн открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью.

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