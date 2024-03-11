Можно будет онлайн открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью.

Граждане Украины смогут использовать "Дію", в которой недавно появились новые услуги, в странах Европейского Союза в качестве цифрового кошелька. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет, а тестирование прототипов должно завершиться до апреля 2025 года.

"Украина – единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры участвует в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие "Дії", – написал министр.

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Федоров отметил, что украинским цифровым кошельком является "Дія". После запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там "Дію", а европейцы – свои цифровые кошельки в Украине.

"С цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты", – говорится в сообщении.

По словам Федорова, Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна опубликовать унифицированные требования для кошельков EUDI. "Дія" же реализовала большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача – достичь признания в ЕС.

Услуги "Дії" – последние новости

В марте на портале "Дія" запустили новую услугу для государственных служащих, которые должны подавать декларации с данными о членах семьи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

16 февраля Кабинет министров Украины принял постановление о запуске образовательного цифрового приложения "Мрия". В приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалы.

С 26 февраля украинцы получили возможность присоединиться к бета-тестированию и подтянуть аттестат и диплом в приложении "Дія". По словам Михаила Федорова, в "Дії" могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

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