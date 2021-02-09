Мужчину госпитализировали в специализированное заведение.

В Киеве патрульные спасли мужчину, который решил покончить с собой, оставив дома четверо малолетних детей.

Читайте такжеВ Киеве заметили сноубордистов на Андреевском спуске (видео)Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

На днях инспекторы получили вызов на улицу Кадетская роща. Соседи с ночи слышали крики из квартиры, но обратились в полицию в 5:00.

Когда на место прибыл первый экипаж патрульных, житель квартиры вылез за балкон 14-го этажа и кричал, что прыгнет вниз. Инспекторам пришлось задержать мужчину с применением наручников и физической силы.

В квартире, где он проживал, патрульные обнаружили четверо малолетних детей без присмотра. Дети вели себя спокойно.

Правоохранители вызвали на место происшествия экипаж по противодействию домашнему насилию и службу по делам детей. Отца госпитализировали в специализированное учреждение. Детей осмотрели врачи.

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Автор: УНИАН