В Киеве патрульные спасли мужчину, который решил покончить с собой, оставив дома четверо малолетних детей.
Читайте такжеВ Киеве заметили сноубордистов на Андреевском спуске (видео)Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.
На днях инспекторы получили вызов на улицу Кадетская роща. Соседи с ночи слышали крики из квартиры, но обратились в полицию в 5:00.
Когда на место прибыл первый экипаж патрульных, житель квартиры вылез за балкон 14-го этажа и кричал, что прыгнет вниз. Инспекторам пришлось задержать мужчину с применением наручников и физической силы.
В квартире, где он проживал, патрульные обнаружили четверо малолетних детей без присмотра. Дети вели себя спокойно.
Правоохранители вызвали на место происшествия экипаж по противодействию домашнему насилию и службу по делам детей. Отца госпитализировали в специализированное учреждение. Детей осмотрели врачи.
Вам может быть интересно
- В Киеве на дереве заметили мужчину в петле: что произошло (фото)
- Россиянин часами пытал сына, чтобы узнать об измене жены
- Россиянин выпал из окна 17-го этажа и упал на коляску с ребенком (фото 18+)
- "Клуб самоубийц": в России три школьницы пытались устроить групповое самоубийство
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram