Средств на покупку бронежилета не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство.

10-летний мальчик Остап из Шепетовки, что на Хмельнитчине, сэкономил 300 долларов, чтобы помочь украинским защитникам. Парень рассказал, что эти деньги собирал, чтобы купить портативное зарядное устройство на солнечной батарее для зенитчиков.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Запад".

"Он сам захотел сделать такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они же нас защищают", – говорит мама мальчика Наталья.

Женщина добавила, что средств на покупку бронежилета не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство. Это изрядно умилило наших военных.

"Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все непременно будет Украина благодаря таким детям, как Остап", – отметили военные.

Украинские защитники отметили, что Остап по-детски искренне радуется своим успехам, но по-взрослому радуется своему мужественному поступку. Парень рассказал, что очень верит в победу Украины и таким образом хотел помочь и приблизить ее.

Как сообщал УНИАН, 11 марта стало известно, что бывшая связная УПА отдала свое платье из ссылки на маскировочные сетки для ВСУ. 91-летняя женщина передала волонтерам свое платье, на которое в Воркуте в ссылке полгода собирала деньги, чтобы из нее сделали маскировочную сетку для украинских воинов.

А 2 марта 82-летний мужчина на Буковине перечислил ВСУ все свои сбережения-100 тыс. грн и $10 тыс. После начала войны пожилой мужчина принял решение поддержать украинских военных, поэтому перечислил деньги на нужды армии.

Вас также могут заинтересовать новости: